Вашингтон, 12 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Украина станет частью Североатлантического альянса (НАТО) после аннексии со стороны Польши. Такой сценарий присоединения Киева к альянсу спрогнозировал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Украина как национальное государство не будет членом блока никогда», — считает Риттер.

По словам экс-разведчика США, Украина сможет присоединить к НАТО только западную часть, которую аннексирует Польша. Он пояснил, что после конфликта страна будет разорвана на части, и западную её часть поглотит Польша, которая уже состоит в альянсе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля участники саммита НАТО в Вильнюсе заявили, что приглашение вступить в альянс Украина получит тогда, когда все государства-члены согласятся на это, и когда страна выполнит все их требования. Президент Украины Владимир Зеленский, приглашённый на встречу НАТО в Вильнюс, но явно не получивший того, что от альянса ожидал Киев, публично назвал результаты саммита «неидеальными». Лидеры стран НАТО 12 июля не приняли решения о сроках приглашения Украины в альянс.

При этом страны G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской. В обмен на это Киев обязуется провести реформы, в частности осуществлять гражданский контроль над военнослужащими.

Ранее о стремлении Польши аннексировать часть Украины заявляли и в России, и на Западе. Так, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в Польше надеются на возвращение территорий Украины, которые были отторгнуты у этого государства после Второй мировой войны. Позже на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил, что поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину, и, судя по всему, всё к этому и идёт.

В апреле глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что руководство Польши не может отказаться от планов получения контроля над территориями Западной Украины и выжидает удобного момента. Он отметил, что это является вожделенной мечтой польских националистов.

Киев отдаст Польше земли Украины, если это позволит удержаться у власти и продолжить терроризировать местное население. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 16 июня выразил член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман. В подтверждение своих слов парламентарий привёл исторический пример. Он заметил, что в конце 1919 года тогдашний фактический диктатор Симон Петлюра заключил с Польшей соглашение, по которому отказался от соединения Украинской и Западно-Украинской народных республик в обмен на то, что поляки окажут ему военную поддержку.

В США также заявили, что Польша должна поглотить Украину. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац считает, что Западная Украина после завершения конфликта между Москвой и Киевом должна войти в состав государства с центром в Польше, созданного по примеру Речи Посполитой. По его мнению, это государственное образование будет следовать единой внешней и оборонной политике. При этом украинцы почти мгновенно станут членами Евросоюза и НАТО.