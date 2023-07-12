Вильнюс, 12 июля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Страны G7 («Большой семёрки») согласовали 12 июля рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Сообщается, что они предусматривают поставки военной техники, в том числе воздушной и морской.

Whitehouse.gov G7

«Страны G7 согласовали рамочное соглашение для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине», — сообщило издание Financial Times.

В обмен на гарантии безопасности Украина обязуется провести реформы. Одна из них — гражданский контроль над военнослужащими. Помимо этого, Киеву будет необходимо реформировать судебную систему страны.

Участники «семёрки» обозначили совместное обещание оказывать Киеву срочную военную помощь, если когда-либо ещё произойдёт новый конфликт с Россией.

«Мы будем работать с Украиной над конкретными обязательствами в сфере безопасности на двусторонней основе, чтобы гарантировать долгосрочные возможности защищать Украину», — сообщило агентство AFP.

Как сообщало ИА Регнум, старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила о намерении США и стран G7 объявить 12 июля о гарантиях безопасности для Украины. По её словам, документ предусматривает военную помощь и обмен разведданными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Слоут, отметил, что таким образом страны НАТО посягают на безопасность России. Представитель Кремля отметил, что Москва слышит в том числе и политиков, которые отдают себе в этом отчёт.

Киев, в свою очередь, выразил обеспокоенность «бумажными гарантиями» G7. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна не может доверять неподкреплённым ничем обещаниям, и сначала необходимо узнать их цену. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что цена давно известна — «очищенная западным оружием территория Украины от украинцев». Дипломат указала, что это необходимо НАТО, чтобы в стране осталось ровно столько людей, сколько понадобится для обслуживания натовских контингентов.