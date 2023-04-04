Минск, 4 апреля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Руководство Польши не может отказаться от планов получения контроля над территориями Западной Украины и выжидает удобного момента для этого. Об этом 4 апреля заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

БелТА/ТАСС Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

«Получение контроля над западными территориями современной Украины является вожделенной мечтой польских националистов. Это уже становится элементом национальной идеологии. Поэтому от этой идеи польское руководство отказаться уже не может», — сказал он.

Глава СВР уточнил, что Варшава уверена, что главным условием для воплощения такой идеи в жизнь является крах государственности на Украине после поражения Киева в военном конфликте.

Кроме того, Нарышкин пояснил, что именно по этой причине польские власти выступают против мирного разрешения конфликта на Украине, заверяя украинскую сторону в том, что будут продолжать помогать ей.

«Эта ситуация усугубляет положение Украины и украинского народа. Я бы сказал, что польское руководство в буквальном смысле ждёт удачного момента, чтобы осуществить контроль над этими территориями», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Нарышкин заявил, что Украина и страны Запада хотят не просто запретить каноническое православие. Они хотят его физически уничтожить.