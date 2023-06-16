Как ранее сообщало ИА Регнум, обозреватель турецкой газеты Севиль Нуриева-Исмаилова в марте высказала мнение, что Польша не намерена отказываться от возможности присвоить себе часть территорий Украины. При этом в эфире одного из польских телеканалов бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины. Так, на карте в составе Польши были обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины. При этом к Румынии присоединили Черновицкую область, к Венгрии — Закарпатье. Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также республик Донбасса отмечены как входящие в состав России. В этом сценарии Украине остались только центральные и северные регионы.

В апреле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что тихий раздел Украины Польшей и рядом других стран лучше, чем вступление Киева в НАТО или мировая война. Он добавил, что забрать себе западные регионы Украины Польша, Венгрия и Румыния мечтают уже не первый десяток лет.