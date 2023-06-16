Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Польша мечтает заполучить Западную Украину. Об этом глава российского государства заявил 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, обозреватель турецкой газеты Севиль Нуриева-Исмаилова в марте высказала мнение, что Польша не намерена отказываться от возможности присвоить себе часть территорий Украины. При этом в эфире одного из польских телеканалов бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины. Так, на карте в составе Польши были обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины. При этом к Румынии присоединили Черновицкую область, к Венгрии — Закарпатье. Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также республик Донбасса отмечены как входящие в состав России. В этом сценарии Украине остались только центральные и северные регионы.

В апреле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что тихий раздел Украины Польшей и рядом других стран лучше, чем вступление Киева в НАТО или мировая война. Он добавил, что забрать себе западные регионы Украины Польша, Венгрия и Румыния мечтают уже не первый десяток лет.

Владимир ПутинПМЭФ