Москва, 7 декабря, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Националисты Польши надеются на возвращение территорий Украины, которые были отторгнуты у этого государства после Второй мировой войны. Об этом 7 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по гражданскому обществу и правам человека.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Путин заявил, что националистические элементы Польши спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории.

Он пояснил, что они хотят забрать все западные территории, которые Украина получила в результате решения Сталина после Второй мировой войны. У Польши тогда забрали эти территории и отдали советской Украине, напомнил глава российского государства.

«Ну конечно, националистические элементы Польши спят и видят, чтобы вернуть эти территории в Польшу. И к этому будут идти. Мы это видим из их литературы и выступлений. К этому будут вести. Нисколько в этом не сомневаюсь», — заявил глава российского государства.