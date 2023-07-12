Москва, 12 июля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Министерство обороны России 12 июля сообщило о завершении приёма тяжёлой бронетехники от ЧВК «Вагнер».

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«Переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжёлого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт», «Тюльпан», гаубицы и противотанковые орудия, миномётные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое вооружение», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военный отметил, что многие единицы переданной техники не применялись в бою. Те вооружения, которые этого требуют, доставят для ремонта и технического обслуживания в тыловые районы. После проведения необходимых работ технику вновь можно будет использовать в зоне проведения специальной военной операции.

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ИА Регнум 27 июня сообщало о подготовке к передаче тяжёлой военной техники ЧВК в действующие подразделения Вооружённых сил России. Об этом заявили в Минобороны.

За день до этого этого президент России Владимир Путин заявил, что при попытке мятежа в стране многих бойцов ЧВК пытались использовать втёмную, но они не раз доказывали свой патриотизм, сражаясь за Россию. В связи с этим глава государства пообещал всем сложившим оружие право самим решить свою судьбу. Так, бойцам предложили выбрать между возвращением домой, заключением контрактов с Минобороны или уходом на территорию Белоруссии согласно договорённостям с Минском.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в России была предпринята попытка военного мятежа. Напряжённость спала после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, согласованных с российским лидером. Колонны с техникой ЧВК остановились и вернулись в полевые лагеря.

29 июня президент Путин провёл встречу с командирами ЧВК «Вагнер». На ней президент дал собственную оценку работе компании в ходе СВО и выслушал присутствовавших, которые изложили своё видение попытки мятежа и подчеркнули, что являются убежденными сторонниками главы государства и будут дальше сражаться за Родину.