Москва, 26 июня, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе обращения 26 июля заявил, что ЧВК «Вагнер» пытались использовать втёмную, и пообещал выполнить данное им обещание — кто захочет, сможет уйти в Белоруссию или вернуться к семьям, или же заключить контракт с Минобороны РФ.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону

«Большинство бойцов «Вагнера» — тоже патриоты. Они доказали это на поле боя. Их попытались использовать втёмную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и её будущего», — сказал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815836" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» пытались использовать втёмную

Путин поблагодарил бойцов за то, что они остановились, и отметил, что сдержит данное им слово. Каждый сможет выбрать дальнейший для себя путь — продолжить службу, заключив контракт с Минобороны, вернуться к семьям или уйти в Белоруссию.

Глава государства также подчеркнул, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать, а власти страны сделали всё, чтобы предотвратить кровопролитие. На это понадобилось время. Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за участие и помощь, но также подчеркнул, что избежать трагедии удалось благодаря консолидации россиян, сохранению органами власти и правопорядка верности присяге и стране. Именно сплочённость россиян не позволила провокации зайти дальше.