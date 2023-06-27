Москва, 27 июня, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Идёт подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжёлой военной техники в подразделения ВС России, заявили в Минобороны 27 июня.

РИА Новости/Сергей Пивоваров Бойцы ЧВК «Вагнер» на улице Ростова-на-Дону

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что многих бойцов ЧВК пытались втёмную использовать для попытки мятежа, но они ранее не раз доказывали свой патриотизм, сражаясь за Россию и Донбасс. В связи с этим глава государства пообещал всем сложившим оружие право самим решить свою судьбу. Участники подразделений ЧВК могут уехать в Белоруссию, согласно договорённостям с Минском, могут вернуться к семьям либо же заключить контракт с Министерством обороны.

24 июня в России была предпринята попытка военного мятежа. Вооружённые бойцы зашли в Ростов-на-Дону. Президент России обратился к ним с призывом сложить оружие и не предпринимать действий, направленных на дестабилизацию России. В тот же вечер при посредничестве белорусского лидера Александра Лукашенко с возглавляющим ЧВК «Вагенр» Евгением Пригожиным была достигнута договорённость о деэскалации.

27 июня в ФСБ сообщили, что уголовное дело о попытке вооружённого мятежа было прекращено, так как участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.