Москва, 24 июня, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко условились утром о посредничестве Минска для урегулирования ситуации с ЧВК «Вагнер», сообщил 24 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Лукашенко давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с Владимиром Путиным», — сказали в Кремле.

По словам Пескова, ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и повышения уровня напряжённости. В результате была достигнута договорённость, что ЧВК вернётся в лагеря расположения.

Бойцы группировки, участвовавшие в событиях, не будут подвергаться преследованию, заявил пресс-секретарь.

Усилия Лукашенко были высшей целью избежания кровопролития и внутренней конфронтации, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность осуждённым проходить военную службу по контракту. В документе говорится, что от уголовной ответственности могут быть освобождены лица, заключившие контракт о прохождении военной службы, призванные на военную службу по мобилизации, в период военного положения или в военное время.