Вашингтон, 21 апреля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Североатлантический альянс оказал военную помощь Украине в размере $55 млрд с начала конфликта. Об этом 21 апреля сообщил министр обороны США Ллойд Остин перед заседанием контактной группы по Украине, которое проходит в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Участники контактной группы НАТО по Украине оказали военную помощь Украине в размере $55 млрд», — сказал Ллойд.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина должна стать членом военного альянса. Генсек добавил, что блок оказал Украине помощь на сумму, превышающую €150 млрд. Киеву переданы и ещё будут поставлены танки, самолёты, другое летальное оружие. Он уточнил, что члены альянса обсуждают также поставки Украине различных типов самолетов помимо переданных Польше и Словакией МиГ-29.