Лондон, 12 июля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Партию военной техники и боеприпасов намерены передать власти Великобритании Украине, сообщила 12 июля канцелярия британского премьер-министра.

Сергей Корсун ИА Регнум

В заявлении уточняется, что Киев получит боевые машины разведки CVR (T), технику материально-технического обеспечения, — всего 70 боевых транспортных средств.

Эту технику ВСУ передают в том числе для вывоза раненых. А также для доставки боеприпасов и для вывоза поражённой техники.

«Кроме того, в рамках данного пакета Украине немедленно передадут тысячи дополнительных снарядов для танков Challenger 2», — сообщили в канцелярии.

Как сообщало ИА Регнум, танки Challenger 2 Британия поставила Украине в марте. Украинские войска применили их в зоне СВО в июне. В апреле Британия передала Украине тысячи снарядов с обеднённым ураном для Challenger 2.

В мае стало известно, что Украина получила от Британии партию крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон заявил, что Украина пообещала не применять ракеты для ударов по территории России.

11 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО активно вовлечена в конфликт на Украине, хотя Запад утверждает обратное. Страны альянса посылают в зону боевых действий не только оружие и инструкторов, но и наёмников, а также помогает ВСУ разведданными.