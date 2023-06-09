Арлингтон, США, 9 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,1 млрд долларов, сообщила 9 июня пресс-служба Пентагона на своём сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В общей сложности, сказано в информации, Вашингтон выделил Киеву более 40,4 млрд долларов с начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее о том, что США планируют выделить новый пакет помощи на сумму более 2 млрд долларов, сообщало агентство Bloomberg.

В частности, эти деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов модернизированных ракет для ЗРК Patriot. Речь идёт о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3, или PAC-3, производства Lockheed Martin и ракетах GEM-T производства Raytheon Technologies.

Газета Politico накануне написала, что, по мнению официальных лиц США, дальнейшая поддержка Украины и международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления ВСУ. Помощь Вашингтона, скорее всего, иссякнет в случае неудачи украинцев.