Киев, 20 апреля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Общая поддержка Украине со стороны членов НАТО уже превысила 150 миллиардов евро. Альянс наращивает поставки самолётов, танков и бронетехники. Об этом 20 апреля заявил генсек Йенс Столтенберг в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Генсек подчеркнул, что союзники по НАТО оказали поддержку Украине на сумму более 150 миллиардов евро. <…> Всё это сегодня имеет реальное значение на поле боя», — говорится в распространённом заявлении альянса.

Также в заявлении подчёркивается, что союзники наращивают поставки самолётов, танков и бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Поездка генсека на Украину заранее не анонсировалась. Это первый визит руководителя альянса в Киев с момента начала спецоперации. Он принял участие в памятной церемонии в честь погибших украинских военных на Михайловской площади.