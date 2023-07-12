Вильнюс, 12 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Япония приняла решение предоставить Украине системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Об этом 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе объявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

TIM IRELAND/ЕРА/ТАСС Премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите НАТО

«Япония будет и дальше оказывать Украине нелетальную помощь, предоставит, в частности, системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов», — процитировало политика агентство Kyodo.

Премьер отметил, что для обеспечения этого будут использованы $30 млн, которые Япония ранее вложила в фонд НАТО.

Ранее Кисида указал, что Украина находится под ядерной защитой Китая. По его мнению, китайская сторона предоставила Киеву гарантии безопасности от применения ядерного оружия против неё. Кисида напомнил о заключённом между Пекином и Киевом договоре, по которому КНР согласилась предоставить Украине гарантии в случае возникновения угрозы вторжения в страну, в том числе с применением ядерного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный банк под гарантии Японии предоставил Украине кредит на $1,5 млрд. В банке напомнили, что на сегодняшний день мобилизовано более $37,5 млрд на погашение основных потребностей.

В общей сложности Япония к настоящему моменту предоставила Украине помощь различных видов на сумму $7,6 млрд. В то же время Япония ограничивалась исключительно нелетальной помощью, к примеру, шлемами и бронежилетами. Японская сторона юридически может поставлять военные системы только в страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит, а это, фактически, только США.

Но Япония передавала Украине военные грузовики и транспортные средства. МИД России расценил это как поставку военной техники, которая ведёт к эскалации боевых действий и накладывает негативный отпечаток на отношения с Россией.