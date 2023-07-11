Варшава, 11 июля, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Польша готова проводить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, если это согласуют участники широкой коалиции. Об этом 11 июля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы готовы такое обучение на истребителях F-16 проводить в Польше», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Киев может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Как заявило издание Politico со ссылкой на осведомлённый источник, вопрос состоит только в том, какие именно страны совершат передачу самолётов Украине. В Пентагоне при этом ранее отмечали, что не могут назвать определённой даты начала поставок современных военных истребителей на Украину.

После этого руководство военно-воздушных сил Дании приняло решение списать парк F-16 в 2025 году, а не в 2027-м, как планировалось ранее, чтобы ускорить их поставки на Украину. Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что необходимо определить процедуру передачи самолётов и то, сколько именно единиц необходимо. По его мнению, подготовка украинских пилотов к управлению F-16 может занять шесть-восемь месяцев.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом пожаловался, что ряд стран затягивает процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Он добавил, что Киев довёл вопрос до конца и уже сформировалась коалиция стран, готовых начать тренировки, но «некоторые партнёры» с этим затягивают.

Как ИА Регнум сообщало ранее, президент России Владимир Путин заявил, что Запад готов поставлять Киеву всё новую военную технику, несмотря на ограниченность мобилизационного потенциала Киева. Глава государства отметил, что Запад решил воевать с Россией «до последнего украинца». При этом, если Украина получит F-16, но базироваться они будут за её пределами, российские войска рассмотрят, «где поражать и как поражать» их, заявил президент в своём выступлении на Международном экономическом форуме в Петербурге.