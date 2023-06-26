Копенгаген, 26 июня, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Руководство военно-воздушных сил Дании приняло решение списать парк американских истребителей F-16 в 2025 году, а не 2027-м, как планировали ранее, чтобы ускорить из поставку на Украину. Об этом 26 июня сообщило Датское радио (DR), ссылаясь на минобороны королевства.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«Теперь, когда мы предприняли шаги по обучению и повышению квалификации украинских пилотов, мы также обсудим, должны ли мы сделать конкретное пожертвование Украине датских истребителей F-16», — сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Он добавил, что необходимо определить процедуру передачи истребителей Киеву, а также то, сколько единиц нужно отправить на Украину. Глава ведомства также считает, что срок подготовки украинских пилотов к управлению американскими самолётами займёт шесть-восемь месяцев. Дания будет держать у себя F-16 минимум до окончания обучения.

Ранее газета Politico сообщила, что Запад планирует поставить на Украину F-16 в начале 2024 года. Тогда журналисты предположили, что это поручат сделать Нидерландам или Дании. Официально Пентагон пока отказывается назвать дату поставок истребителей Киеву. В ряде стран согласились обучать украинских пилотов управлять американскими истребителями.

Президент России Владимир Путин, комментируя планы Запада передать Киеву F-16, заявил, что эти самолёты будут гореть так же, как уже горят поставленные на Украину танки Leopard. Он также отметил, что НАТО, поставляя Киеву тяжёлое вооружение, всё сильней втягивается в вооружённый конфликт.

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн также отметил, что F-16 не помогут ВСУ изменить ход спецоперации в свою пользу. Другой американский военный аналитик Шон Белл отметил, что эти истребители будут уязвимы для российских средств ПВО, а потому разочаруют украинское военное командование.