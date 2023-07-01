Киев, 1 июля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Ряд стран затягивает процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом 1 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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Президент заявил, что Киев довёл этот вопрос до конца и сейчас уже сформировалась коалиция стран, готовых начать тренировать украинских пилотов.

«Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают — мне неизвестно», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что пока говорить о сроках поставок Украине истребителей F-16 рано. Он уточнил, что пока речь идёт только о том, что Нидерланды и Дания лишь готовятся начать обучение украинских пилотов.

До этого глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что пилоты ВСУ смогут освоить управление американскими истребителями F-16 значительно быстрее, чем за стандартные полгода. По его мнению, на это украинским пилотам хватит и четырёх месяцев.

Перед этим президент Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2023, что американские истребители, в случае получения их Украиной, будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он подчеркнул, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.