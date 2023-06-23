Вашингтон, 23 июня, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Американские истребители F-16 могут быть поставлены на Украину в начале 2023 года, их могут направить в Киев Дания или Нидерланды, сообщило 23 июня издание Politico со ссылкой на осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Передача может начаться в начале 2024 года», — сказано в сообщении.

Собеседники издания также отметили, что вопрос о том, какие именно западные страны передадут Украине истребители, пока не решён, возможно, это будут Нидерланды и Дания.

В Пентагоне в июне 2023 года отмечали, что не могут назвать определённой даты начала поставок современных военных самолётов на Украину.

Как сообщалось ранее, 22 июня на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что западные страны готовы поставлять Украине всё новую военную технику, и хотя мобилизационный потенциал Киева не безграничен, Запад, похоже, решил воевать с Россией «до последнего украинца».

Если Украина получит от западных стран истребители F-16, но базироваться они будут за ее пределами, ВС России рассмотрят, «где поражать и как поражать» эти самолёты, заявил президент в своём выступлении на Международном экономическом форуме в Петербурге в июне 2023 года.