Вашингтон, 15 июня, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал армии Марк Милли считает, что пока рано называть сроки, когда Украина может получить американские истребители F-16 или другие современные самолёты. Об этом он заявил 15 июня на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Преждевременного давать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях на Украине», — сказал Милли.

Генерал также подчеркнул, что впереди ещё много работы по этому вопросу.

Киев давно просит передать ему боевые самолёты западного производства. Глава минобороны Украины Алексей Резников в мае 2023 года заявил, что ВСУ нужно 120 истребителей, из которых большинство должны быть F-16.

В ряде стран Европы заявили, что будут обучать украинских пилотов управлять американскими истребителями. При этом ни одно европейское государство не согласилось передать свои F-16 Киеву. В США сообщили, что Белый дом решил поставить на Украину американские истребители, но через страну-посредника.

Отставной полковник американской армии Дэниел Л. Дэвис заявил, что F-16 не помогут ВСУ переломить ход боевых действий. Он напомнил, что данные самолёты не относятся к классу «невидимок», российские средства ПВО будут легко их обнаруживать и сбивать. Офицер также отметил, что для эффективного применения этих самолётов нужна соответствующая инфраструктура, а на обучение пилотов нужно потратить до двух лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что F-16, если их передадут Украине, не изменят ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что никакие поставки оружия Киеву не повлияют на ход военных действий коренным образом.