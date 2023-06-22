Москва, 22 июня, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Западные страны готовы поставлять Украине всё новую военную технику, при этом мобилизационный потенциал Киева не безграничен, но Запад, похоже, решил воевать с Россией до последнего украинца, заявил 22 июня на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции

«Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв безграничным не является. Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», — сказал президент.

Глава государства также вновь заявил, что наступательный потенциал ВСУ ещё не исчерпан, а ряд стратегических резервов пока не задействован. Он призвал руководителей вооружённых сил при построении боевой работы «исходить из реалий».

Как сообщалось ранее, в ходе того же совещания министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у киевского режима, несмотря на значительные потери как в технике, так и в живой силе, всё ещё остаются силы для проведения наступательных операций. В Киеве к ним готовятся, а ВС России действуют с учётом этих планов руководства Украины, отметил Шойгу.

Президент России ранее отмечал, что наступательный потенциал ВСУ ещё не исчерпан, хотя благодаря мужеству и стойкости российских военнослужащих киевскому режиму в ходе своего контрнаступления не удаётся достичь никаких успехов. Потери противника значительно превышают классическое сочетание три к одному (соотношение потерь у наступающих и обороняющихся соответственно), подчеркнул Владимир Путин.