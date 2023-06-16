Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Об этом он заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине, о чём и говорить. Поставки идут военной техники, тяжёлой техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолётов. На одном участке принимаются попытки атак силами двух рот при поддержке пяти танков, на другом участке тоже полторы роты при поддержке двух танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе «Леопарды», — сообщил президент.

Путин подчеркнул, что так же будут гореть и истребители F-16 в случае их поставок Киеву. При этом глава государства отметил, что в случае расположения самолётов вне территории Украины Россия также будет рассматривать варианты того, где и как поражать их.

Ранее Путин словом «оборзели» высказался о попытках втянуть Украину в НАТО. Он отметил, что главная проблема Украины — созданная внутри неё «анти-Россия». Президент напомнил, что, когда Украина получила независимость, в декларации об этом было прописано, что она становится нейтральным государством, но в то же время страна «вдруг захотела в НАТО», где с радостью заявили, что двери открыты, но затем обманули Россию и в том, что не будут расширяться на восток, и целенаправленно продолжили действовать при всех попытках наладить нормальные отношения.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся 14 июня. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов, как рассчитывалось, может превысить 6 трлн рублей.

ПМЭФ пройдет на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня. Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров. Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.