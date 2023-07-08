Вильнюс, 10 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Страны НАТО не приняли решения об отмене обязательного плана действий по членству для присоединения Украины к альянсу, несмотря на то, что саммит организации стартует уже завтра. Об этом 10 июля на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что страны НАТО решили отказаться от обязательного ПДЧ для Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Консультации продолжаются, сегодня состоятся ещё встречи по этому вопросу… Пока никакого финального решения не принято», ― подчеркнул он.

Столтенберг также выразил уверенность в том, что все союзники смогут направить чёткое послание по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля глава украинского МИД Кулеба заявил, что страны НАТО решили отменить обязательный план действий для будущего вступления украинской стороны в альянс. Он приветствовал это решение, сокращающее путь Украины в альянс.

Заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке Украина подала осенью 2022 года. Президент страны Владимир Зеленский считает, что это необходимо только для юридического закрепления уже существующего положения.

До этого Столтенберг назвал «победу» Украины в конфликте с Россией предварительным условием для обсуждения её приёма в альянс. Он считает, что на данный момент Украина более близка к вхождению в блок, чем в 2008 году.

При этом председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что вступление Украины в НАТО пока исключено, потому что это втянуло бы страны альянса в состояние вооружённого конфликта с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможное членство Украины в НАТО угрозой для России. По его словам, это также будет иметь очень и очень негативные последствия для всей архитектуры безопасности в Европе.