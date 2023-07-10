Киев, 10 июля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 июля заявил, что представители стран НАТО решили отменить обязательный план действий для будущего вступления украинской стороны в альянс. Об этом он сообщил в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом альянса», — заявил Кулеба.

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о подаче Киевом заявки на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Украинский президент убеждён, что страна фактически прошла путь в НАТО и доказала свою совместимость с его стандартами. По мнению Зеленского, заявка нужна Киеву только для юридического закрепления уже существующего положения.

При этом президент США Джо Байден назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. По его словам, пока в стране идут военные действия, рассчитывать на приём в альянс Киеву не стоит. Байден пояснил, что военный конфликт не предполагает приём нового члена в альянс из-за его строгих обязательств. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не исключил вступления Украины в альянс частями. Он провёл параллель с принятием в альянс Западной Германии в 1955 году, но при этом признал, что существует множество отличий между двумя ситуациями. С точки зрения Расмуссена, к примеру, сначала в блок может войти Западная Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 10 июля назвал угрозой для России возможное членство Украины в НАТО. Представитель Кремля отметил, что находится в курсе ведущихся об этом дискуссий. Песков отметил, что Киев всяческие пытается оказать давление на страны НАТО, чтобы те продемонстрировали с ним солидарность в преддверии саммита организации в Вильнюсе.