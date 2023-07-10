Мюнхен, Германия, 10 июля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО пока исключено, потому что это втянуло бы страны альянса в состояние вооруженного конфликта с Россией. Об этом, как сообщила газета Rheinische Post, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

РИА Новости/Михаил Маркив

«Вступление Украины напрямую втянуло бы альянс в войну, поскольку в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора [страны НАТО] были бы обязаны прийти на помощь», — сказал Хойсген.

При этом он поддержал вступление Украины в НАТО и поставку Киеву истребителей. Председатель Мюнхенской конференции считает, что Украина должна стать и станет членом НАТО как только позволят обстоятельства.

О том, что до окончания конфликта с Россией о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль. По его мнению, иначе Германия и другие союзники автоматически превратились бы в участников конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины в конфликте с Россией — это предварительное условие для любой значимой дискуссии о её вхождении в альянс.

Саммит НАТО пройдёт 11–12 июля в столице Литвы. Генсек НАТО также заявлял, что лидеры государств НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы её членства в альянсе.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 10 июля заявил, что опасается начала революции из-за несбывшихся надежд Украины. По мнению эксперта, глава киевского режима превратил Украину в руины. Не стоит пытаться устраивать «пляски на костях» и добиваться получения членства в НАТО, вместо этого Зеленскому следовало бы начать переговорный процесс о прекращении огня, заявил Соскин.

В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что возможное вступление Украины в НАТО неприемлемо для российской стороны в вопросе обеспечения безопасности и будет пересечением красной линии в отношениях Москвы с альянсом.