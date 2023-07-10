Брюссель, 10 июля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что на данный момент Украина более близка к вхождению в блок, чем в 2008 году. Он заявил об этом 10 июля в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«По сравнению с 2008 годом Украина сейчас намного ближе к НАТО. Это факт», — сказал он.

Генсек НАТО добавил, что верит в то, что Киев когда-нибудь примут в альянс, однако подходящее время для этого, по его мнению, должны определить участники блока.

«Я абсолютно уверен, что мы придём к какому-то решению, которое объединит союзников и направит ясный сигнал», — пояснил Столтенберг.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что на данный момент вхождение Украины в НАТО исключено, так как это втянет страны — участницы альянса в прямой конфликт с Россией. По его мнению, Киев войдёт в блок, когда это позволят обстоятельства.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что перспективы вхождения Украины в НАТО частями говорят о сложном положении, в котором оказались сторонники такой идеи из западных государств. Он уточнил, что в их числе оказался и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

При этом Столтенберг 28 июня назвал «победу» Украины в конфликте с Россией предварительным условием для обсуждения её приёма в НАТО. При этом он отмечал что на саммите альянса 11–12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы её членства в организации.