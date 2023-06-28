Брюссель, 28 июня, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Победа Украины в конфликте с Россией — это предварительное условие для любой значимой дискуссии о её вхождении в НАТО. Об этом 28 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Иван Шилов ИА Регнум Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Как указал Столтенберг, сейчас самой срочной задачей для блока является победа Украины в качестве суверенного государства.

«Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины», — сказал он.

При этом генсек НАТО не стал отвечать на вопрос о том, к чему может прийти саммит альянса в вопросе о членстве Украины в нём, и добавил, что блок намерен согласовать многолетний пакет помощи Киеву и усилить с ним политические связи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский министр обороны Алексей Резников признал, что Украине не предложат вступить в НАТО до момента окончания боевых действий. При этом он подчеркнул, что страну должны принять в НАТО как единственную в мире страну, получившую боевой опыт «сдерживания» России с применением при этом оружия альянса.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страны — члены альянса должны на саммите в Вильнюсе принять решение о вхождении страны в НАТО. По её мнению, для этого нет никаких ограничений политического или юридического характера.

В свою очередь, в руководстве России неоднократно заявляли, что возможное вступление Украины в альянс неприемлемо для российской стороны в вопросе обеспечения безопасности, а потому будет пересечением красной линии в отношениях Москвы с альянсом.