Москва, 10 июля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 10 июля назвал угрозой для России возможное членство Украины в НАТО. Представитель Кремля отметил, что находится в курсе ведущихся об этом дискуссий.

Global Look Press/Soeren Stache/dpa

Песков отметил, что Киев всяческие пытается оказать давление на страны НАТО, чтобы те продемонстрировали с ним солидарность в преддверии саммита организации в Вильнюсе.

«Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию России о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции», — подчеркнул Песков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «победу» Украины в конфликте с Россией предварительным условием для обсуждения её приёма в альянс. Он отметил, что на саммите 11–12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы её членства в организации. Столтенберг также убеждён, что в настоящий момент Украина более близка к вступлению в блок, чем в 2008 году. Генсек добавил, что верит в принятие Украины в альянс, но подходящий для этого момент определят участники блока.

Как сообщало британское издание Telegraph со ссылкой на источники в НАТО, на саммите в Вильнюсе Германия собирается настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений непосредственного вовлечения в конфликт с Россией.

Кроме того, на США и Германию также давят из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу её вступления в альянс — информацию о блокировке формального вхождения Германией и США подтвердил немецкий Bild. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан исключил вступление Украины в НАТО по итогам встречи, а Столтенберг заявил, что при подготовке к саммиту союзники не обсуждали приглашение Украины в альянс.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО уже прямо участвуют в конфликте на Украине не только поставками вооружений, но и подготовкой кадров на территориях стран блока.