Токио, 7 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели периметр пруда-охладителя Запорожской АЭС и не обнаружили признаков наличия мин и взрывчатых веществ, заявил 7 июля глава агентства Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Japan National Press Club по итогам визита в Японию.

Алексей Коновалов/ТАСС

По его словам, эксперты МАГАТЭ осмотрели более крупную секцию по периметру большого пруда-охладителя, изолирующие ворота, которые отделяют пруд от Каховского водохранилища. Специалисты также проверили изолирующие ворота выпускного канала Запорожской теплоэлектростанции.

Также они планируют осмотреть крыши реакторов 3 и 4, а также часть турбинного зала станции, куда эксперты МАГАТЭ, как надеется Гросси, вскоре получат доступ.

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что работы на площадке хранения отработавшего ядерного топлива на станции проводятся под постоянным наблюдением миссии МАГАТЭ.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что Россия якобы готовит подрыв ЗАЭС. В Кремле, комментируя эти обвинения, заявили, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что теракт на электростанции готовит вовсе не Россия, а киевский режим. По её словам, об этом, в частности, свидетельствует то, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Не исключил развития такого сценария и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, цель провокации — добиться полной изоляции России от мирового сообщества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, констатировал, что атаки пока не было, но угроза диверсий, катастрофичных по своим последствиям, остаётся высокой.

Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что России невыгодно проводить диверсии на Запорожской АЭС, потому что она вложила огромные средства в нормализацию работы станции.

Посол РФ в США Анатолий Антонов так же считает абсурдными вбросы об угрозе подрыва Россией ЗАЭС. Он подчеркнул, что американские СМИ своими публикациями о якобы угрозе подрыва станции Россией подыгрывают преступным замыслам киевских властей перед саммитом НАТО.