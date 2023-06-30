Москва, 30 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 30 июня заявила, что Украина готовится совершить теракт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так она прокомментировала сообщения об учениях на случай аварии на станции в регионах страны.

Александр Полегенько/ТАСС Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции

«В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!» — написала дипломат в пятницу в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил о якобы намерении России подорвать ЗАЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг обвинения и назвал их ложью. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов по безопасности станции. Позднее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке Киевом провокации на станции. Он заявил, что украинские спецслужбы предали огласке тему Запорожской АЭС и начали «вброс» сообщений о её якобы минировании российскими войсками.

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Запад удержит власти Украины от катастрофы на ЗАЭС. Он отметил, что Киев настойчиво повторяет абсурдные обвинения в адрес Москвы, и это вызывает подозрения.

Рогов позднее сообщил, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье начались учения по ликвидации возможной аварии на станции. Он заявил, что официально цель мероприятий звучит как «слаживание действий служб в случае угрозы теракта на Запорожской АЭС», но на деле учения могут свидетельствовать о том, что готовится теракт. Рогов отметил, что сторонники Зеленского при этом призвали воздерживаться от излишнего внимания к учениям.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил 29 июня, что Киев может совершить очередной акт экологического терроризма на Запорожской АЭС. По его мнению, если вспомнить все предыдущие действия Киева, вопросы о его готовности к подобному должны отпасть. Ричардс напомнил, что у немецкой разведки есть доказательства причастности украинских спецслужб к теракту на российских газопроводах «Северный поток».