Вашингтон, 6 июля, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Американские СМИ своими публикациями о якобы угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС подыгрывают преступным замыслам киевских властей перед саммитом НАТО. Об этом 6 июля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Обозреватели фактически подыгрывают преступным замыслам украинских властей в преддверии саммита НАТО: использовать теракт, чтобы оклеветать Россию как «ядерного террориста», — говорится в сообщении.

Посол отметил, что провокационные вбросы о том, что якобы существует угроза подрыва Россией ЗАЭС, демонстрируют, что цинизм, с которым западные журналисты освещают события на Украине, переходит грани разумного.

Антонов добавил, что заявления о подготовке Россией провокации в отношении атомной станции, которая контролируется самой Россией, абсурдны.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что Россия якобы готовит подрыв Запорожской АЭС. В Кремле, комментируя эти обвинения, заявили, что Москва и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

4 июля советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. По его словам, Украина планирует также ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

Атаки не было, но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угроза диверсий, катастрофичных по своим последствиям, остаётся высокой.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС Вооружённые силы России нанесут удары по центрам принятия решений киевского режима и устранят Зеленского.