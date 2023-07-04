Москва, 4 июля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Украинские власти минувшей ночью отключили Днепровскую линию электропередачи, снабжавшую электричеством Запорожскую АЭС. Об этом 4 июля заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Известия/Алексей Рамм Запорожская АЭС

«Сегодня в 01:07 мск… они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил 29 июня, что Киев может совершить очередной акт экологического терроризма на Запорожской АЭС. По его мнению, если вспомнить все предыдущие действия Киева, вопросы о его готовности к подобному должны отпасть.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об учениях на случай аварии на станции в регионах Украины, заявила, что Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС.