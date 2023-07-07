Энергодар, Запорожская область, 7 июля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Работы на площадке хранения отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС (ЗАЭС) проводятся под постоянным наблюдением миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила пресс-служба станции в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«На болтах крышки ВКХ-ВВЭР устанавливается специальная печать МАГАТЭ, предотвращающая несанкционированное вскрытие ВКХ-ВВЭР», — сказано в сообщении.

На ЗАЭС напомнили, что на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива реализована технология вентилируемых бетонных контейнеров для хранения отработавших тепловыделяющих сборок в вертикальном положении. Хранится отработанное ядерное топливо в таких контейнерах не менее 50 лет.

Радиационная обстановка, подчеркнули в пресс-службе станции, стабильна, существенных отклонений от естественного радиационного фона нет.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что Россия якобы готовит подрыв ЗАЭС. В Кремле, комментируя эти обвинения, заявили, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Одной из версий Киева было то, что Москва якобы может спровоцировать аварию скачком напряжения на АЭС. Однако подача электричества на ЗАЭС обеспечивается именно с украинской стороны по 750-киловольтной линии электропередачи «Днепровская», и в своих утверждениях о готовящемся скачке напряжения разведка Украины, по сути, уже вышла на саму себя.

Как сообщил 4 июля советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа, 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Атаки не было, но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угроза диверсий, катастрофичных по своим последствиям, остаётся высокой.