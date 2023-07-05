Москва, 5 июля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Обстановка на Запорожской АЭС напряженная, велика угроза диверсий со стороны киевского режима. Совсем недавно мы это видели во время подрыва Каховской ГЭС. Об этом 5 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Полегенько/ТАСС Запорожская АЭС

Новость дополняется.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что обстановка на Запорожской АЭС рабочая, штатная, никакой паники нет. Рогов добавил, что безопасность на территории станции обеспечивают бойцы Росгвардии, а за её пределами — Вооружённые силы России.

4 июля советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. По его словам, Украина планирует также ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.