Москва, 22 июня, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь, заявил 22 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Москва готовит теракт на Запорожской ГЭС.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Это и есть очередная ложь. Только что были контакты с МАГАТЭ на месте. Весьма высокая оценка с их стороны. Они всё видели, что хотели», — отметил Песков.

Он добавил, что запланированы контакты главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва. «Мы и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов. Всё остальное — ложь», — подчеркнул Песков.

Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС. Он аргументировал своё предположение тем, что российская сторона, по его мнению, не заинтересована в безопасности на Украине.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал это заявление дикой ложью, прикрывающей террористические планы Киева. По его мнению, такие заявления позволяют предположить, что украинский президент пытается прикрыть подготовку провокаций в отношении Запорожской АЭС. Обвиняя Россию, украинский лидер подготавливает почву с обвинениями в адрес России с расчётом на западную публику.