Москва, 7 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. России невыгодно проводить диверсии на Запорожской АЭС, потому что она вложила огромные средства в нормализацию работы станции. Об этом 7 июля заявил «Известиям» депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Александр Полегенько/ТАСС Энергоблоки Запорожской атомной электростанции

По его словам, Росатом вложил в ЗАЭС десятки миллионов, чтобы обеспечить нормальную работу и блоков станции, и контура вокруг неё.

«Мы же не сумасшедшие, чтобы выбрасывать деньги на ветер, чтобы диверсии там проводить», — сказал Водолацкий.

Он подчеркнул, что Москва понимает, что любые провокации на ЗАЭС чреваты риском заражения территории на многие сотни километров, при котором пострадают жители и России, и Украины.

Парламентарий отметил, что России нужна эта станция, поэтому она старается сохранить всё, что будет способствовать налаживанию нормальной жизни в освобождённых от нацистов населённых пунктах.

Кроме того, депутат указал на то, что Москва старается привлечь внимание и Совбеза ООН, и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к возможным диверсиям со стороны киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, посол РФ в США Анатолий Антонов назвал абсурдными вбросы об угрозе подрыва Россией ЗАЭС. Он подчеркнул, что американские СМИ своими публикациями о якобы угрозе подрыва станции Россией подыгрывают преступным замыслам киевских властей перед саммитом НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что Россия якобы готовит подрыв ЗАЭС. В Кремле, комментируя эти обвинения, заявили, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

4 июля советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Атаки не было, но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угроза диверсий, катастрофичных по своим последствиям, остаётся высокой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим готовит теракт на ЗАЭС. По её словам, об этом, в частности, свидетельствует то, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Не исключил развития такого сценария и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, цель провокации — добиться полной изоляции России от мирового сообщества.