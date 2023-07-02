Москва, 2 июля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вспомнил о победе императора Петра I в Северной войне, когда критиковал Швецию за акцию с сожжением Корана. Момент из программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

РИА Новости/Сергей Савостьянов

«В Швеции опять Коран сожгли? Петра I на них не хватает», — заявил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение акции с сожжением Корана. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обжаловали решение в суде, который в итоге встал на их сторону. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой. Он заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции, но те, кто допускает такое и потворствует, не смогут реализовать свои амбиции. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана. Он заявил, что понимает чувства и эмоции людей, но считает, что сожжение не было юридически незаконным со стороны властей Стокгольма. Генсек отметил, что считает право людей быть несогласными свободой самовыражения.

В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии, прикрываемым рассуждениями о свободе слова и демократии. В ведомстве подчеркнули, что «грош цена такой демократии», которая на деле привела к произволу и вседозволенности.

Президент Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.

Пётр I и Швеция в истории были связаны Северной войной — конфликтом между объединением Северной Европы и Шведским королевством в 1700–1721 годах. Причиной войны стало обладание последнего прибалтийскими землями и господство на Балтийском море. Швеция потерпела поражение в противостоянии и утратила статус великой державы, в чём немалую роль сыграла армия Петра I.

По окончании Северной войны Российское царство юридически закрепило за собой выход к Балтийскому морю, Эстляндию и Лифляндию, взяло под защиту Курляндию, и обрело статус империи с регулярной армией, флотом и столицей в Санкт-Петербурге. Юридически Северная война завершилась в 1732 году — после заключения мира между Швецией и Саксонией и Швецией и Речью Посполитой.