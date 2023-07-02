Вена, 2 июля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 2 июля заявил, что Евросоюз в вопросе конфискации российских активов должен следовать нормам права, иначе всё можно будет оспорить в суде.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Конфискация — это серьёзное вмешательство в права. Нужно сделать так, чтобы потом её нельзя было оспорить в Европейском суде. Любое решение, будь то санкции или использование замороженных активов, можно оспорить в Люксембурге, и, если суд отменит решение, это станет ответным ударом и, можно сказать, позором», — сказал он в эфире телеканала ORF.

Шалленберг отметил, что страны ЕС должны отстаивать международный правовой порядок.

ЕС и США заморозили активы Центробанка после начала специальной военной операции России на Украине. По данным Минфина на март 2022 года, их объём составил около $300 млрд. Запад также заморозил счета российских физлиц. После этого Еврокомиссия долгое время пытается найти правовые основания для отъёма российских активов. Так, канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов ЦБ РФ для использования в восстановлении Украины. Он отметил, что никто не знает, как это возможно сделать, и что работу над этим поручили Еврокомиссии.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что Лондон собирается принять закон для использования санкций как гарантии платы России за восстановление Украины. Однако перед этим Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Брюссель, что использование российских активов может привести к подрыву доверия к евро как к мировой валюте и нанести ощутимый ущерб финансовой стабильности ЕС. Использование прибыли от инвестирования замороженных активов России может привести к остановке использования европейской валюты многими мировыми банками.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инвесторы из России готовят групповой иск в суд для разблокировки замороженных активов. Он подчеркнул, что предприниматели и государство были ограблены Западом. Он также указал, что Великобритания и другие посягнувшие на российские активы страны обязаны их разморозить немедленно и безо всяких условий, так как это нарушает все нормы международного права. Президент Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом. Он заявил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за рубежом.