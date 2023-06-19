Лондон, 19 июня, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Великобритания 19 июня представила закон, который позволит ей сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву, сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел страны Джеймса Клеверли.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за восстановление Украины», — говорится, в частности, в заявлении Клеверли.

По его словам, находящиеся под санкциями россияне, которые заявляют, что поддерживают Украину, теперь получат новый способ пожертвовать свои замороженные средства на восстановление страны.

«Это будет добровольный процесс, в ходе которого лица, находящиеся под санкциями, могут подать заявку на выделение средств для конкретной цели поддержки восстановления и реконструкции Украины», — сказано в сообщении.

При этом Клеверли отметил, что никакого принуждения отдельных лиц к переводу средств или каких-либо предложений об ослаблении санкций в обмен на пожертвование не будет.

Накануне издание Daily Mail сообщало, что российский бизнесмен Роман Абрамович до сих пор не дал письменного согласия на то, чтобы деньги от проданного им британского футбольного клуба «Челси» передали Украине.

Абрамович, продав клуб, заявил, что хочет передать вырученные £2,3 млрд в благотворительный фонд на нужды пострадавших по обе стороны конфликта России и Украины. Деньги заморозили на банковском счете в Великобритании, принадлежащем фонду Fordstam.

Как сообщало ИА Регнум, Абрамовичу пришлось продать «Челси», чтобы клуб не попал под антироссийские санкции. Американский миллиардер Тодд Боли в мае 2022 года заплатил за клуб £2,5 млрд. После расходов, связанных со сделкой, осталось £2,3 млрд. В пресс-офисе Абрамовича сообщили, что он не может получить эти деньги.