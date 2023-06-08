Москва, 8 июня, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Российские инвесторы готовят группой иск в суд для разблокировки активов, предприниматели и государство были ограблены на Западе, заявил 8 июня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Естественно, наши предприниматели и само государство — все были ограблены на Западе и пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть заблокированные, но принадлежащие им активы из-за рубежа», — отметил Песков, назвав этот путь долгим и сложным.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия сейчас ограничена в правах, чтобы обращаться в европейские суды.

«За свои права и свою собственность нужно бороться», — заключил Песков.

Ранее Песков заявлял, что Великобритания и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно и без условий. Таким образом он прокомментировал на брифинге информацию о том, что Лондон может разморозить активы России, но при условии, что Москва выплатит компенсацию Украине за нанесённый ущерб.

Тем временем в Евросоюзе 24 мая рассмотрели возможность передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов на 196,6 млрд евро. Часть чиновников полагает, что это можно сделать с российскими активами, которые заморожены в европейской организации «Клирстрим».