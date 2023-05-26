Москва, 26 мая, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Великобритания и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно и без условий, заявил 26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Они нарушают все нормы международного права», — отметил он на брифинге.

Таким образом он прокомментировал на брифинге информацию о том, что Лондон может разморозить активы России, но при условии, что Москва выплатит компенсацию Украине за нанесенный ущерб.

Об этом 26 мая написала The Guardian, ссылаясь на британских чиновников. Этот вариант, отмечает издание, менее рискованный с юридической точки зрения. Однако в Великобритании опасаются паралича международной финансовой системы и контрмер в отношении Лондона.

Авторы статьи утверждают, что Британия и члены Евросоюза пока не приняли никакого решения. При этом некоторые депутаты правящей Консервативной партии, представители оппозиционной Лейбористской партии и правительство Украины призывают к полной конфискации российских активов в Великобритании и передаче средств напрямую Украине.

Тем временем в Евросоюзе 24 мая рассмотрели возможность передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов на 196,6 млрд евро. Часть чиновников полагает, что это можно сделать с российскими активами, которые заморожены в европейской организации «Клирстрим».