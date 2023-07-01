Париж, 1 июля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. За одну ночь в ходе беспорядков во Франции задержали 1311 человек, сообщила газета The Guardian.

Telmo Pinto/Global Look Press Беспорядки во Франции

По данным МФД Франции, за одну ночь в стране произошло две с половиной тысячи пожаров.

Более 400 человек арестовали в Париже, более 80 — в Марселе. В Марселе участники беспорядков ограбили оружейный магазин, украв несколько винтовок. В Лионе и его окрестностях участники беспорядков подожгли автомобили.

Как заявляют парижские власти, в основном участвует в беспорядках молодёжь.

В ходе беспорядков за ночь 79 полицейских и жандармов получили ранения. За ночь к устранению беспорядков привлекли 45 тысяч полицейских. Власти утверждают, что ситуация стала спокойнее, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне беспорядков, начавшихся 28 июня после гибели 17-летнего подростка в парижском районе Нантере от рук полиции, президент Франции Эммануэль Макрон вернулся в страну, прервав своё участие в саммите Евросоюза.

27 июня подросток арабского происхождения, сев за руль без водительских прав и нарушив правила дорожного движения, пытался скрыться от полиции. Один из полицейских ранил нарушителя, тот скончался от полученного ранения.

Полиция утверждает, что юноша при попытке задержания наехал на полицейского, и поэтому тот выстрелил в него.

Полицейского арестовали, и он принёс свои извинения семье погибшего. 1 июля в Нантере прошли похороны подростка. В стране продолжаются беспорядки, сопровождающиеся погромами, поджогами автомобилей, стычками протестующих с полицией. На севере страны действует комендантский час.