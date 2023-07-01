Париж, 1 июля, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Более 45 тысяч сотрудников полиции привлекли для борьбы с беспорядками во Франции, и развернули дополнительно множество подразделений. Об этом 30 июня рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в интервью телеканалу TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Как уточнил Дарманен, для борьбы с беспорядками были мобилизованы 45 тысяч челоыек, а также задействованы силовики из спецподразделений французской полиции RAID, GIGN и BRI. В парижском регионе и в провинции, по словам главы МВД, задействованы бронетранспортеры Национальной жандармерии, включая 14 колесных бронированных автомобилей и четыре «Кентавра», способных двигаться вперёд под огнем.

Дарманен уточнил, что за первые три дня беспорядков ранения получили более 300 сотрудников полиции и жандармов.

Массовые беспорядки по всей стране начались после того, как во вторник утром полицейские застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере после того, как юноша отказался выполнять требования полицейских.

Ранее ИА Регнум сообщало, что массовые беспорядки переросли в акты вандализма и грабежи на улицах Марселя во Франции. Участники беспорядков бьют витрины магазинов, ограблены несколько бутиков и ювелирный магазин. Кроме того, в полиции сообщили об ограблении оружейного магазина, в руки протестующих попало как минимум семь ружей.

От действий протестующих во Франции пострадали несколько местных журналистов. Они подверглись нападению со стороны участников беспорядков в пригороде Парижа в ночь на 30 июня.