Нантер, Франция, 1 июля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Во Франции начались похороны убитого полицейскими 17-летнего подростка. Десятки человек собрались 1 июля в пригороде Нантер, где случился инцидент.

Евгений Полойко/РИА Новости Беспорядки во Франции

Перед этим адвокаты семьи погибшего просили представителей СМИ не приходить на похороны, чтобы избежать излишнего внимания и тихо провести церемонию. Члены семьи подростка попросили отнестись к ним с уважением.

«Семья просит журналистов не посещать место проведения похорон и уважать их свободу выбора», — сообщил телеканал CNEWS.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 июня в пригороде Парижа Нантере во время проверки документов подросток отказался подчиниться полиции и попытался скрыться на автомобиле. Полицейский выстрелил в него, и подросток умер на месте.

Это спровоцировало протесты против произвола полиции, перешедшие в беспорядки. Позднее полицейского задержали по подозрению в умышленном убийстве и арестовали. Прокуратура Нантера начала расследование по факту отказа погибшего подчиниться полиции, дело об убийстве расследует Генеральная инспекция национальной полиции Франции.

На фоне беспорядков, прокатившихся по всей стране, премьер-министр страны Элизабет Борн призвала всех членов правительства вернуться в Париж и оставаться в городе. Президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за беспорядков пришлось покинуть саммит Евросоюза 30 июня. Французский лидер отметил, что власти обнаружили в Интернете множество призывов к участию в акциях, и пообещал установить личности призывающих к протестам через социальные сети.