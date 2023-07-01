Париж, 1 июля, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Следователи расследуют несколько уголовных дел после стычек участников массовых беспорядков и группировками ультраправых в коммуне Анже (департамент Мен и Луара) на западе Франции. Об этом 1 июля сообщил телеканал France 3.

Hatim Kaghat/Global Look Press Беспорядки во Франции

По информации источника, следователи возбудили несколько уголовных дел о незаконном ношении оружия после столкновений, произошедших между манифестантами и группировкой ультраправых.

Уточняется, что в ночь на 1 июля в муниципалитете в связи с беспорядками задержали 11 человек. По данным телеканала, представители группировки ультраправых, запрещённой в стране, имели при себе бейсбольные биты и дубинки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти коммуны Ватрело на севере Франции ввели комендантский час для несовершеннолетних на территории муниципалитета. Он будет действовать с 22:00 до 05:00 и не затронет перемещающихся со взрослыми подростков, а также тех, кому необходима медпомощь.

Массовые протесты во Франции начались после того, как полицейские в парижском пригороде Нантер застрелили двигавшегося на автомобиле 17-летнего подростка, который не стал выполнять требования правоохранителей остановиться.

Протесты переросли в акты вандализма и грабежи на улицах французских городов. По данным правоохранителей, в ночь на 1 июля в стране задержали порядка тысячи человек. Также пострадали 79 сотрудников полиции