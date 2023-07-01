Париж, 1 июля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Власти коммуны Ватрело на севере Франции ввели комендантский час для несовершеннолетних. Об этом 1 июля власти муниципалитета сообщили в Twitter.

Aurelien Morissard/Global Look Press Протесты во Франции

«Ватрело вводит комендантский час для несовершеннолетних с 22:00 до 05:00 постановлением мэра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вводимый режим начнёт действовать с вечера 1 июля, и отмечается, что это требование не коснётся перемещающихся в сопровождении взрослых несовершеннолетних и нуждающихся в медпомощи.

Как сообщало ИА Регнум, протесты во Франции начались после того, как полиция в Нантере застрелила двигавшегося на автомобиле 17-летнего подростка, отказавшегося выполнять требования правоохранителей остановиться.

После этого они вылились в акты вандализма и грабежи на улицах французских городов. Протестующие разбили витрины магазинов, после чего ограбили несколько бутиков, ювелирный и оружейный магазины.

Ранее стало известно, что всего во время массовых беспорядков сотрудники правоохранительных органов только в ночь на 1 июля задержали порядка тысячи человек. При этом 79 полицейских пострадали.