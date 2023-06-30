Париж, 30 июня, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере, извинился перед семьёй погибшего. Об этом 29 июня сообщил адвокат сотрудника правоохранительных органов Лоран-Франк Льенар в эфире телеканала BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Первые слова, которые он сказал, были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей», — уточнил адвокат полицейского.

Полицейский находится под арестом. В прокуратуре Франции возбудили два дела после гибели подростка. Первое открыла прокуратура Нантера по статье об отказе подчиниться полиции и, возможно, покушении на жизнь полицейского. Второе уголовное дело, «о намеренном убийстве, совершенном представителем власти», будет расследовать Генеральная инспекция национальной полиции страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 100 человек были задержаны в ходе беспорядков во Франции после убийства полицейским подростка в пригороде Парижа Нантер.

Массовые беспорядки во Франции начались после гибели от рук полиции 17-летнего подростка в Нантере. Подростка, ехавшего за рулём Mersedes, остановили полицейские для проверки документов в ночь на 28 июня. Подросток отказался выполнить требования полиции и попытался уехать, но полицейский открыл по нему огонь и застрелил на месте.