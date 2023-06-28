Париж, 28 июня, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Полицейского, застрелившего утром 28 июня подростка во время дорожной проверки в пригороде Парижа Нантере, поместили под стражу. Об этом 28 июня сообщил телеканал BFMTV.

Twitter

Отмечается, что полицейский заявил, что начал приближаться к автомобилю для остановки и проверки, однако в этот момент водитель тронулся и попытался наехать на него, и правоохранитель открыл огонь.

Также указывается, что в прокуратуре Франции возбудили два дела после этого трагического инцидента. Первое открыла прокуратура Нантера об отказе подчиниться полиции и, возможно, покушении на жизнь полицейского, а второе, «о намеренном убийстве, совершенном представителем власти», будет расследовать Генеральная инспекция национальной полиции страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что после убийства 17-летнего подростка в Нантере вспыхнули массовые беспорядки. Местные жители провели протестную акцию около здания полиции, закидав его петардами и использовав пиротехнику.

Позднее массовые беспорядки начались и в других пригородах Парижа. Они были отмечены в Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев.