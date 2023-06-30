Москва, 30 июня, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 июня провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди

«Разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах», ― говорится в сообщении пресс-службы.

Индийский лидер выразил главе государства понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите порядка и обеспечению стабильности в связи с попыткой вооружённого мятежа 24 июня.

Кроме того, Моди проинформировал Путина о своём недавнем визите в Вашингтон и состоявшихся у него других международных контактах.

В свою очередь российский лидер в разговоре с премьер-министром Индии дал оценку нынешнему положению дел в зоне проведения специальной военной операции. Он указал на категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию ситуации.

Лидеры двух стран отметили важность реализации крупных совместных проектов в различных сферах, указав на значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным предприняли попытку организовать в России вооружённый переворот. На военной технике они прибыли в Ростов-на-Дону, после чего выдвинулись колонной в направлении Москвы. Обратившись к россиянам, президент страны Владимир Путин назвал действия ЧВК попыткой мятежа.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером переговорил с Пригожиным, и добился мирного разрешения ситуации. Колонна «Вагнера» остановилась, а другие бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. Им предложили подписать контракт с Минобороны, вернуться к своим семьям или уйти на территорию Белоруссии.

На фоне этих событий российская сторона получила большое количество слов поддержки. Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что многие из его зарубежных коллег выразили солидарность с властями страны, но просили не говорить об этом публично. При этом все они неизменно выражали уверенность в правовом разрешении ситуации.

Президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора с российским лидером заявил, что Тегеран полностью поддерживает действия Москвы в ситуации с попыткой военного мятежа. Также поддержку действий российского руководства в этой ситуации выразил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Белград не поддержал попытку военного мятежа в России и не поддержал бы её ни в какой другой стране, потому что власть должна меняться на выборах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что нашлись и те, кто по этому поводу не преминул позлорадствовать.