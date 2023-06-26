Москва, 26 июня, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Тегеран полностью поддерживает действия Москвы в ситуации с попыткой военного мятежа, произошедшей в России. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила 26 июня пресс-служба Кремля.

Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости Эбрахим Раиси

«Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что лидеры стран обсудили перспективы сотрудничества в сферах торговли, энергетики и транспорта, а также по вопросам стабильности в Закавказье и Сирии. Путин и Раиси договорились продолжать личные контакты.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня бойцы принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину ЧВК «Вагнер» вошли на военной технике в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований направилась колонной в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин утром того же дня выступил с обращением, в котором назвал действия ЧВК попыткой военного мятежа.

Также российский лидер созвонился с рядом коллег. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным договорился с Пригожиным о возвращении «вагнеровцев» на свои базы. После этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что они вечером 24 июня покинули Ростов-на-Дону.