Москва, 26 июня, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что многие из его зарубежных коллег выразили солидарность с властями страны на фоне попытки мятежа 24 июня, но просили не говорить об этом публично. Глава МИД России 26 июня заявил, что провёл несколько телефонных переговоров по инициативе зарубежных коллег и все они неизменно выражали поддержку Москве и уверенность в правовом разрешении ситуации.

Дарья Антонова ИА Регнум Сергей Лавров

«Многие из них высказали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Просили не говорить об их звонках публично, поэтому мы уважаем их просьбу», — рассказал министр в беседе с RT.

ИА Регнум сообщало, что ранним утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным предприняли попытку организовать в России вооружённый переворот. На военной технике они прибыли в Ростов-на-Дону, после чего направились колонной в направлении Москвы. Обратившись к россиянам, президент страны Владимир Путин назвал действия ЧВК попыткой мятежа. В МИД заявили, что она играет на руку внешним врагам страны, но возможные попытки использования ситуации не увенчаются успехом.

Российский лидер проинформировал ряд иностранных коллег о ситуации с ЧВК, в том числе провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Во второй половине дня он по согласованию с Путиным связался с Пригожиным, стороны достигли соглашения о деэскалации. Вооружённые формирования прекратили движение в сторону Москвы и покинули Ростов-на-Дону. В разведке США позднее заявили, что якобы заранее знали о попытке мятежа в России и предупреждали об этом Конгресс, но власти не стали публиковать полученные данные, чтобы не быть обвинёнными в подготовке переворота, и не сообщили ни о чём Москве.

С поддержкой Москвы 26 июня также выступил президент Ирана Эбрахим Раиси, который провёл телефонный разговор с Путиным.